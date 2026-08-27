Νέο κεφάλαιο στην μάχη κατά των βλαβερών συνεπειών των social media μετά τον συμβιβασμό της Meta στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Meta να επιβάλει, μέσω προεπιλογής στις εφαρμογές της, περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους στις ΗΠΑ αποδεικνύει ότι οι εταιρείες διαθέτουν τα εργαλεία για να προστατεύουν τους νέους στο διαδίκτυο, εκτίμησε σήμερα η Αυστραλία καθώς η κυβέρνηση της χώρας πασχίζει να αντιμετωπίσει την αποσπασματική εφαρμογή των περιορισμών που έχει υιοθετήσει.

Η Meta κατέληξε σε συμφωνία χθες Τετάρτη με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στις δικαστικές διώξεις σε βάρος της, αποδεχόμενη να πληρώσει ποσό έως 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.

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Όμως η απόφασή της αυτή άνοιξε ένα νέο μέτωπο στη μάχη που έχουν ξεκινήσει οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά από τις βλαβερές συνέπειες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να περιορίσουν τον εθισμό τους σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσβαση των παιδιών σε επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο, με την Αυστραλία να επιβάλει πρώτη παγκοσμίως με νόμο την απαγόρευση της πρόσβασης των νέων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αυστραλή υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουελς δήλωσε ότι οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης “έχουν εργαλεία στη διάθεσή τους για να προστατεύουν τους νέους από τις εθιστικές λειτουργίες των πλατφορμών τους, αλλά έχουν επιλέξει να μην τα χρησιμοποιήσουν”.

“Γι’ αυτό η Αυστραλία ανέλαβε πρωτοποριακή δράση παγκοσμίως θεσπίζοντας ένα κατώτατο όριο ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είμαστε υπερήφανοι που περισσότερες από 20 χώρες ακολουθούν το παράδειγμά μας”, πρόσθεσε σε email προς το Reuters.

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει το ποσό σε βάθος δεκαετίας και να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram, στο πλαίσιο συμφωνίας με σχεδόν όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ για τη διευθέτηση καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες είχε σχεδιάσει τις πλατφόρμες της με τρόπο που να προκαλεί εθισμό στα παιδιά.

Η συμφωνία επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram της Meta, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας ως προεπιλογή όριο χρήσης δύο ωρών στις εφαρμογές της για χρήστες κάτω των 18 ετών.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η εφαρμογή αντίστοιχων περιορισμών στην Αυστραλία είναι αποσπασματική.

Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η νομοθεσία υπονομεύεται από αδύναμα συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας, με έρευνες να δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αυστραλοί έφηβοι συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνες αφότου τέθηκε σε ισχύ ο νόμος.

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Πολλές μελέτες, μεταξύ άλλων και από την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή για το διαδίκτυο, έδειξαν ότι το 80% των ανηλίκων εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετούς μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης τον Δεκέμβριο.

Το γεγονός ώθησε τους Αυστραλούς νομοθέτες να διπλασιάσουν το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο και να ενισχύσουν τις εξουσίες της ρυθμιστικής αρχής.

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Στο μεταξύ σήμερα ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Πολωνίας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο 250 εκατ. ευρώ στη Meta. “Επίσης ζητώ από τη Meta να υιοθετήσει αμέσως αποτελεσματικά εργαλεία για να εξαλείψει τις απάτες, τις ψευδείς διαφημίσεις και την προώθηση παράνομων εφαρμογών”, έγραψε ο Κριστόφ Γκαουκόφκσι στο Χ.

Στην Ασία χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Μαλαισία, η Ινδία, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες προαπαθούν να περιορίσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά.

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Στη Νότια Κορέα η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης ζήτησε τα μέτρα της Meta να ισχύουν για όλους τους νεαρούς χρήστες παγκοσμίως και όχι μόνο σε συγκεκριμένες αγορές.

Ο υπουργός Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνιών των Φιλιππίνων Χένρι Αγκούντα δήλωσε ότι ελπίζει πως η συμφωνία στην οποία κατέληξε ο κολοσσός του διαδικτύου “θα ενισχύσει τις συνομιλίες μου με τη Meta σήμερα το πρωί εδώ στη Σιγκαπούρη, στα κεντρικά της γραφεία”.

Ο Αγκούντα συναντάται με στελέχη της εταιρείας για να συζητήσουν θέματα όπως η διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, οι οικονομικές απάτες με στόχο Φιλιππινέζους και η προσέγγιση ανηλίκων μέσω του διαδικτύου με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στις ΗΠΑ οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να είναι αντιμέτωπες με χιλιάδες προσφυγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια από ιδιώτες, σχολικές περιφέρειες, δήμους και άλλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επιδίωξαν εν γνώσει τους να εθίσουν τα παιδιά και ότι προκάλεσαν μια κρίση ψυχικής υγείας, με συνέπειες όπως το άγχος, η κατάθλιψη και οι αυτοκτονίες.

Στο μεταξύ η αυστραλιανή δικηγορική εταιρεία Shine Lawyers ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Μαρκ Λανίερ, έναν από τους δικηγόρους που συμμετείχε στην αγωγή της Καλιφόρνιας εναντίον της Meta, για να εξετάσουν αν μπορεί να κινηθεί νομική διαδικασία εις βάρος της εταιρείας και στην Αυστραλία.