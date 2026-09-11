Άδωνις Γεωργιάδης: «Εύχεται να είχα πεθάνει στη θέση του Μαζωνάκη» – Το TikTok με 50.000 likes

Τον έντονο προβληματισμό του για το μίσος που διακινείται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή ένα χυδαίο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

Στο επίμαχο βίντεο εμφανιζόταν η φράση: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;», με τον υπουργό Υγείας να επισημαίνει ότι ο δημιουργός του ουσιαστικά εύχεται δημοσίως να είχε πεθάνει εκείνος στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απήχηση που είχε το βίντεο. Τη στιγμή κατά την οποία καταγράφηκε το σχετικό στιγμιότυπο, εμφάνιζε 50.430 likes, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις και 11.227 αναδημοσιεύσεις.

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην κοινωνία μας»

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή τη χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι, εύχεται να είχα πεθάνει στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπός του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει… 50.000 likes, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11.227 αναδημοσιεύσεις…

Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φτάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον».

Ο υπουργός Υγείας δεν στάθηκε μόνο στο περιεχόμενο του βίντεο, αλλά κυρίως στη μαζική αποδοχή και διάδοσή του, θέτοντας το ζήτημα της τοξικότητας και της κανονικοποίησης ακραίων εκφράσεων μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.