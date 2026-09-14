Αποκλειστικό DEBATER – Μαζωνάκης στον M.Hustler: «Μου δίνεις μεγάλη χαρά σε μια πολύ δύσκολη φάση»

Έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη απέτισε ο Ρώσος DJ και παραγωγός M.Hustler, παίζοντας σε πρόσφατο set του το δικό του remix στη «Νικοτίνη».

Η χαρακτηριστική φωνή του Έλληνα τραγουδιστή ακούστηκε δυνατά, με το κοινό να υποδέχεται θερμά το κομμάτι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

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Πίσω από το remix, όμως, υπήρχε μια προσωπική επικοινωνία των δύο καλλιτεχνών, άγνωστες πτυχές της οποίας αποκαλύπτουν τα μηνύματα που φέρνει στο φως το DEBATER.

Η πρόταση για το remix που άνοιξε την επικοινωνία

Η επαφή τους ξεκίνησε όταν ο M.Hustler έγραψε απευθείας στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία του να δημιουργήσει ένα remix της «Νικοτίνης».

Ο τραγουδιστής ανταποκρίθηκε και οι δυο τους άρχισαν να συζητούν τόσο για τη νέα εκδοχή του τραγουδιού όσο και για την πορεία που κατέγραφε εκτός Ελλάδας.

Το remix κυκλοφόρησε επισήμως στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, με τα ονόματα των M.Hustler, Γιώργου Μαζωνάκη και Φοίβου να εμφανίζονται στα credits.

«Μου δίνεις μεγάλη χαρά μέσα σε μια πολύ δύσκολη φάση»

Σε ένα από τα μηνύματα που εξασφάλισε το DEBATER, ο Ρώσος DJ ενημέρωσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για την πορεία του κομματιού στη Βουλγαρία.

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Το σχετικό στιγμιότυπο εμφάνιζε το remix μέσα στα Top 50 διαφορετικών πόλεων, μεταξύ των οποίων η Βάρνα, το Μπουργκάς, το Ρούσε, το Καζανλάκ, το Παζαρτζίκ και το Πλέβεν.

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ιδιαίτερα θερμή, αλλά περιείχε και μια προσωπική αναφορά:

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«Στη Βουλγαρία είμαι Θεός χρόνια! Χαρά μεγάλη μού δίνεις μέσα σε μια πολύ σκληρή και δύσκολη φάση που περνάω», έγραψε στον M.Hustler.

Ο DJ τού απάντησε εκφράζοντας την ελπίδα ότι η δύσκολη αυτή περίοδος θα περνούσε σύντομα, προσθέτοντας:

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«Ίσως με έστειλε ο Θεός για να σας υποστηρίξω με αυτόν τον τρόπο».

Από τη συνομιλία δεν προκύπτει σε ποια συγκεκριμένη κατάσταση αναφερόταν ο τραγουδιστής όταν έκανε λόγο για «σκληρή και δύσκολη φάση». Η συγκεκριμένη φράση δεν μπορεί να συνδεθεί αυθαίρετα με όσα συνέβησαν αργότερα.

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Η «Νικοτίνη» στο Shazam Greece

Σε άλλο στιγμιότυπο της επικοινωνίας τους, ο M.Hustler ενημέρωσε τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι η «Nikotini (Extended Mix)» είχε βρεθεί στην 89η θέση του Shazam Greece.

Η αντίδραση του τραγουδιστή ήταν άμεση:

«Υπέροχα! Μου δίνεις μεγάλη χαρά!», του απάντησε, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια κόκκινη καρδιά.

Τα μηνύματα αποτυπώνουν τη χαρά με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης παρακολουθούσε το τραγούδι του να αποκτά νέα ζωή και να συστήνεται μέσα από τον ήχο του M.Hustler σε διαφορετικά ακροατήρια. Screenshot

Η συνάντηση που σχεδίαζαν στην Ελλάδα

Η σχέση τους δεν περιορίστηκε μόνο στην ανταλλαγή μηνυμάτων για την πορεία του remix.

Σε συνομιλία με ημερομηνία 10 Αυγούστου, ο M.Hustler ρώτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ποια ημέρα, από τις 14 έως τις 19 του μήνα, θα μπορούσαν να συναντηθούν στην Ελλάδα.

«Όλες τις μέρες», απάντησε ο τραγουδιστής, συνοδεύοντας το μήνυμα με χαμογελαστό πρόσωπο και καρδιές.

Από τα διαθέσιμα στιγμιότυπα δεν προκύπτει εάν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά. Η συνομιλία, όμως, δείχνει ότι οι δύο καλλιτέχνες είχαν αναπτύξει μια ζεστή επικοινωνία και επιθυμούσαν να γνωριστούν από κοντά. Screenshot

Το μήνυμα που εμφανίζεται χωρίς απάντηση

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, στο οποίο δεν διακρίνεται η πλήρης ημερομηνία, ο M.Hustler φαίνεται να γράφει:

«Γιώργο, γεια σου φίλε μου! Τι κάνεις;»

Στο τμήμα της συνομιλίας που αποτυπώνεται στη φωτογραφία δεν εμφανίζεται κάποια απάντηση. Το στιγμιότυπο, ωστόσο, δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο μήνυμα ως η τελευταία επικοινωνία τους ή να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε μεταγενέστερη απάντηση. Screenshot

Ο συγκινητικός φόρος τιμής από τα decks

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο M.Hustler επέλεξε να παίξει ξανά τη «Νικοτίνη», μετατρέποντας το DJ set του σε έναν μουσικό αποχαιρετισμό.

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε, σε ελεύθερη απόδοση:

«Ένας άνθρωπος από άλλη χώρα σού γράφει, του απαντάς και στη συνέχεια τον στηρίζεις. Κοίτα, τώρα όλοι ακούμε τη φωνή σου…»

Δείτε το βίντεο του M.Hustler στο TikTok.

Η στιγμή αυτή έρχεται να προστεθεί στους δημόσιους αποχαιρετισμούς ανθρώπων της μουσικής προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποδεικνύοντας ότι η φωνή και τα τραγούδια του συνεχίζουν να ταξιδεύουν πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.