Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνησε η Μαριάννα Λάτση στην κηδεία του – «Θα ζει πάντα μέσα στην καρδιά μας»

Η Μαριάννα Λάτση μεταξύ άλλων έδωσε το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή επιχειρηματίας και ο τραγουδιστής διατηρούσαν στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια, με τον θάνατό του να την έχει συγκλονίσει.

«Θα ζει πάντα μέσα στη καρδιά μας. Να είναι πάντα κοντά μας. Για μας θα ζει όσο ζούμε εμείς. Ήταν πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Θα μας βλέπει από εκεί…» δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαριάννα Λάτση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται από τις Αρχές.

Από χθες το απόγευμα πολλοί θαυμαστές είχαν έρθει για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία από τις 19:00 έως σήμερα το μεσημέρι στις 12:00.