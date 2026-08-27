ΟΗΕ μετά τη συμφωνία-μαμούθ της Meta: Κανόνες προστασίας παιδιών σε όλα τα social media

Την καθιέρωση ενιαίων κανόνων για την προστασία των παιδιών σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, μετά τη συμφωνία-μαμούθ στην οποία κατέληξε η Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τα παιδιά δεν θα πρέπει να περιμένουν μια προσφυγή στη δικαιοσύνη για να μπορούν να περιηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο», επισήμανε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

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Έως 18 δισ. δολάρια και περιορισμοί για τους εφήβους

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως 16,7 δισ. δολάρια στο πλαίσιο διευθέτησης με 47 Πολιτείες, την Ουάσινγκτον και αμερικανικά εδάφη. Ακολούθησε ξεχωριστή συμφωνία με το Τέξας, ύψους άνω του ενός δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό έως περίπου 18 δισ. δολάρια.

Η δικαστική διαμάχη αφορούσε καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram χρησιμοποιούσαν λειτουργίες που μπορούσαν να ενισχύσουν την εξάρτηση των ανήλικων χρηστών και να επιβαρύνουν την ψυχική τους υγεία. Η Meta έχει αρνηθεί ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι χρονικά όρια στη χρήση των πλατφορμών από ανηλίκους, περιορισμοί κατά τις νυχτερινές και σχολικές ώρες, απενεργοποίηση ειδοποιήσεων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ενισχυμένοι μηχανισμοί επαλήθευσης της ηλικίας.

«Ασφάλεια ήδη από τον σχεδιασμό»

Ο Φόλκερ Τουρκ χαρακτήρισε τις νέες προβλέψεις ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, υπογράμμισε όμως ότι ανάλογοι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον κλάδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένας σχεδιασμός με άξονα την ασφάλεια πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον τομέα», ανέφερε, καλώντας τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση χωρίς να περιμένουν νέες δικαστικές αποφάσεις ή πρωτοβουλίες των εταιρειών.

Η θέση του ΟΗΕ είναι ότι η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε ηλικιακούς περιορισμούς. Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να ενσωματώνουν την ασφάλεια από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού των υπηρεσιών και των αλγορίθμων τους, αντί να μεταφέρουν όλη την ευθύνη στους γονείς και στα παιδιά.

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Οι δέκα κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή έχει παρουσιάσει ένα πλαίσιο δέκα κατευθυντήριων γραμμών για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Μεταξύ άλλων, προτείνει τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη λειτουργία των αλγορίθμων και απαγόρευση της εμπορικής μικροστόχευσης παιδιών.

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Σύμφωνα με τον Φόλκερ Τουρκ, οι ηλικιακές απαγορεύσεις από μόνες τους δεν αντιμετωπίζουν τις λειτουργίες που σχεδιάστηκαν για να κρατούν τους χρήστες συνδεδεμένους στις πλατφόρμες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά της ευρήματα, ο σχεδιασμός του Facebook και του Instagram ενδέχεται να παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

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Οι ευρωπαϊκές Αρχές εξετάζουν λειτουργίες όπως η ατελείωτη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου, οι ειδοποιήσεις και τα εξατομικευμένα συστήματα προτάσεων, λόγω του κινδύνου ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών, ιδιαίτερα από ανηλίκους και ευάλωτους ενηλίκους.