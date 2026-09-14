Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;

Νέα συζήτηση για τις αρμοδιότητες και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία προκαλεί η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι είναι ο αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιατρείων που λειτουργούν στην περιφέρειά του. Παράλληλα, αναφέρει ότι εποπτεύει περισσότερους από 16.500 φορείς και ότι δεν είναι εφικτός ο καθημερινός ή αδιάλειπτος έλεγχός τους.

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Κανείς, βέβαια, δεν περιμένει από τον ΙΣΑ να παρακολουθεί καθημερινά χιλιάδες ιδιωτικά ιατρεία. Το ερώτημα αφορά τον συγκεκριμένο χώρο του Κολωνακίου: πότε ελέγχθηκε, τι διαπίστωσαν οι επιτροπές και ποιες ενέργειες ακολούθησαν;

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, το ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2024 και το 2025, χωρίς τότε να εντοπιστούν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν μετά το περιστατικό. Παράλληλα, παραμένουν αδιευκρίνιστα όσα έχουν μεταδοθεί για παλαιότερη εισήγηση περί «λουκέτου» και πρόστιμο 73.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναγνωρίσει ότι υπήρξε κενό στο σύστημα, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και προανήγγειλε νομοθετικές παρεμβάσεις, καθώς και σύστημα QR code για τον έλεγχο της άδειας και των επιτρεπόμενων πράξεων κάθε ιατρείου.

Η πολιτική ευθύνη για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ανήκει στο υπουργείο. Ο άμεσος έλεγχος και η αδειοδότηση του συγκεκριμένου ιατρείου, όμως, αποτελούσαν –όπως αναγνωρίζει ο ίδιος ο Σύλλογος– αρμοδιότητα του ΙΣΑ.

Εσάς σας έπεισαν οι απαντήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών;