Σίφνος: Στην έρευνα για τη συντριβή του Bell 206 και το Οργανωμένο Έγκλημα – Τι ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, γνωστοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το ελικόπτερο κατέπεσε περίπου στις 18:08 της 17ης Αυγούστου, πλησίον του ελικοδρομίου της Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

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Στο Bell 206 φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Στη Σίφνο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. ότι στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου, από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Η παρουσία κλιμακίου της ΔΑΟΕ δεν σημαίνει από μόνη της ότι υπάρχουν ενδείξεις οργανωμένου εγκλήματος ή εγκληματικής ενέργειας. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει αποκλειστικά ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία μεταβαίνει στο νησί προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνήσει τα αίτια

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς των τριών θυμάτων.

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Οι Αρχές συνεργάζονται επίσης με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο συμπέρασμα για την αιτία της συντριβής.