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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Γαλήνη Λαγκαδά

Το έργο του πυροσβεστικού σώματος συνέδραμαν ΟΤΑ με υδροφόρες και μηχανήματα έργου

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Γαλήνη Λαγκαδά
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
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Στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ 13 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

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Το έργο του πυροσβεστικού σώματος συνέδραμαν ΟΤΑ με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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