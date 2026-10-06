Ελ Κααμπί: Επέστρεψε στου Ρέντη έναν μήνα μετά το χειρουργείο

Ξανά στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού βρέθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έναν μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.

Ο Μαροκινός επιθετικός έκανε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του πρόγραμμα και στο γυμναστήριο του Ρέντη, συνεχίζοντας την προσπάθεια αποκατάστασης.

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Ένας μήνας από το χειρουργείο

Ο Ελ Κααμπί τραυματίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, στην αναμέτρηση με τον Βόλο, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν κάταγμα στην κνήμη του αριστερού ποδιού.

Την επόμενη ημέρα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «ερυθρολεύκων», Χρήστο Θέο, και την ομάδα του. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ακολούθησε η διαδικασία αποθεραπείας.

Συνεχίζεται η αποκατάσταση

Η παρουσία του στο προπονητικό κέντρο αποτελεί ένα θετικό βήμα στην πορεία αποκατάστασής του, με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση να απαιτεί ακόμη αρκετούς μήνες.

Προς το παρόν, ο Μαροκινός φορ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή επανένταξή του στις υποχρεώσεις της ομάδας.