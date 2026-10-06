Αθήνα: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία κατά της επίσκεψης Ρούμπιο – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, στο πλαίσιο του αντιπολεμικού συλλαλητηρίου κατά της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στα Προπύλαια.

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Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Λόγω των κινητοποιήσεων και της επίσκεψης Ρούμπιο, η Τροχαία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Προβλέπονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στους εξής οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας.

Οδός Πανεπιστημίου.

Οδός Σταδίου.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται και σε όποια άλλα σημεία απαιτηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη της κινητοποίησης.