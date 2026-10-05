Αττική: Έκαναν σούζες και ανέβαζαν βίντεο στα social media – Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media οδήγησαν την Τροχαία στην ταυτοποίηση δύο οδηγών μοτοσυκλετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ανέπτυσσαν ιλιγγιώδεις ταχύτητες και έκαναν σούζες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Πρόκειται για έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

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Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού του 35χρονου.

Σούζες και παραβιάσεις της διπλής γραμμής

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, στα βίντεο οι δύο οδηγοί εμφανίζονταν να κινούνται με μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού στη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, τη λεωφόρο Αθηνών και άλλους δρόμους της Αττικής.

Οι οδηγοί φέρονται να ανέπτυσσαν ιλιγγιώδη ταχύτητα, να πραγματοποιούσαν σούζες και να παραβίαζαν τη διπλή διαχωριστική γραμμή, προκαλώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η έρευνα στα social media

Το υλικό εντόπισαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., στο πλαίσιο της έρευνας για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

Η ανάλυση των βίντεο οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο οδηγών και στη συνέχεια στον εντοπισμό της μοτοσυκλέτας του 35χρονου.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.