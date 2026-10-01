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ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο από σήμερα 1 Οκτωβρίου – Τι απαγορεύεται

Το χειμερινό ωράριο ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027 – Δείτε τις μεσημεριανές και βραδινές ώρες ησυχίας και τους περιορισμούς για μουσική, εργασίες και θορύβους.

Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο από σήμερα 1 Οκτωβρίου – Τι απαγορεύεται
DEBATER NEWSROOM

Αλλάζουν από σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο, με τη νυχτερινή ησυχία να ξεκινά στις 22:00.

Ποιες είναι οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

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ΠερίοδοςΜεσημεριανή ησυχίαΝυχτερινή ησυχία
Χειμερινή: 1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου15:30–17:3022:00–07:30
Θερινή: 1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου15:00–17:3023:00–07:00

Το χειμερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2027. Η αλλαγή εφαρμόζεται βάσει ημερομηνίας και δεν περιμένει την αλλαγή της ώρας στα ρολόγια.

Τι αλλάζει από σήμερα

Η βραδινή ησυχία αρχίζει μία ώρα νωρίτερα και ολοκληρώνεται μισή ώρα αργότερα το πρωί.

Αντίστοιχα, η μεσημεριανή ησυχία ξεκινά στις 15:30, ενώ η λήξη της παραμένει στις 17:30. Έτσι, χρειάζεται προσαρμογή στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων που προκαλούν θόρυβο, όπως επισκευές ή χρήση μουσικής σε υψηλή ένταση.

Ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται

Η Αστυνομική Διάταξη 3/1996 προβλέπει περιορισμούς για δραστηριότητες που διαταράσσουν την ησυχία. Στις σχετικές απαγορεύσεις περιλαμβάνονται:

  • Θορυβώδεις εργασίες και άλλες δραστηριότητες, όπως επισκευές με εργαλεία που προκαλούν έντονο θόρυβο.
  • Μουσική, τηλεόραση και ραδιόφωνο σε υψηλή ένταση, καθώς και αντίστοιχη χρήση μουσικών οργάνων.
  • Φωνές, θορυβώδεις χοροί και άλλες εκδηλώσεις σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους.
  • Θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί, καθώς και θορυβώδη παιχνίδια σε δημόσιους χώρους.
  • Φορτοεκφορτώσεις και λειτουργία κινητήρα σταθμευμένου οχήματος, όταν προκαλείται θόρυβος.

Για επείγουσες εργασίες που δεν μπορούν να αναβληθούν προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

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