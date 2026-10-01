Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο από σήμερα 1 Οκτωβρίου – Τι απαγορεύεται

Αλλάζουν από σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο, με τη νυχτερινή ησυχία να ξεκινά στις 22:00.

Ποιες είναι οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

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Περίοδος Μεσημεριανή ησυχία Νυχτερινή ησυχία Χειμερινή: 1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου 15:30–17:30 22:00–07:30 Θερινή: 1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 15:00–17:30 23:00–07:00

Το χειμερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2027. Η αλλαγή εφαρμόζεται βάσει ημερομηνίας και δεν περιμένει την αλλαγή της ώρας στα ρολόγια.

Τι αλλάζει από σήμερα

Η βραδινή ησυχία αρχίζει μία ώρα νωρίτερα και ολοκληρώνεται μισή ώρα αργότερα το πρωί.

Αντίστοιχα, η μεσημεριανή ησυχία ξεκινά στις 15:30, ενώ η λήξη της παραμένει στις 17:30. Έτσι, χρειάζεται προσαρμογή στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων που προκαλούν θόρυβο, όπως επισκευές ή χρήση μουσικής σε υψηλή ένταση.

Ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται

Η Αστυνομική Διάταξη 3/1996 προβλέπει περιορισμούς για δραστηριότητες που διαταράσσουν την ησυχία. Στις σχετικές απαγορεύσεις περιλαμβάνονται:

Θορυβώδεις εργασίες και άλλες δραστηριότητες , όπως επισκευές με εργαλεία που προκαλούν έντονο θόρυβο.

, όπως επισκευές με εργαλεία που προκαλούν έντονο θόρυβο. Μουσική, τηλεόραση και ραδιόφωνο σε υψηλή ένταση , καθώς και αντίστοιχη χρήση μουσικών οργάνων.

, καθώς και αντίστοιχη χρήση μουσικών οργάνων. Φωνές, θορυβώδεις χοροί και άλλες εκδηλώσεις σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους.

σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους. Θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί , καθώς και θορυβώδη παιχνίδια σε δημόσιους χώρους.

, καθώς και θορυβώδη παιχνίδια σε δημόσιους χώρους. Φορτοεκφορτώσεις και λειτουργία κινητήρα σταθμευμένου οχήματος, όταν προκαλείται θόρυβος.

Για επείγουσες εργασίες που δεν μπορούν να αναβληθούν προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

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