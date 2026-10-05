Μάρκο Ρούμπιο:Απαγόρευση συγκεντρώσεων και αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη στην Αθήνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, φέρνει κυκλοφοριακές αλλαγές σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, μεθαύριο Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Με βάση την απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, δε θα επιτραπεί η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι απαγορεύσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στην περιοχή

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

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Πιο αναλυτικά στο αστυνομικό ανακοινωθέν αναφέρεται πως: « Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Για την διασφάλισης της ομαλής διεξαγώγης, και δη την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικάνου αξιωματούχου με ασφάλεια, θα εφαρμοστούν και αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης.

Επί ποδός θα βρίσκονται χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως : Μέτρα Τάξης, Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, Παράλληλαμ θα γίνει επιστράτευση μέχρι και drones που θα παρακολουθούν από αέρος.

Οι ανώτατοι αξιωματικοί επισημαίνουν πως οι πολίτες που θέλουν να βρεθούν στο κέντρο της πόλης και δε θέλουν να ταλαιπωρηθούν, θα επιχειρήσουν οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά χρονικά διαστήματα και κυρίως για όσο χρειαστεί, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να παραμείνει ανοιχτός, λόγω του Νοσοκομείου.