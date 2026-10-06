Ρούμπιο: Ομιλία με φόντο την Ακρόπολη για τη «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος»

Ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, με φόντο την Ακρόπολη, αναμένεται να απευθύνει το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος».

Το περιεχόμενο της επικείμενης παρέμβασης προανήγγειλε ο Ντίλαν Τζόνσον, βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

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Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ρούμπιο θα αξιοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας για να αναπτύξει το μήνυμά του σχετικά με την κοινή κληρονομιά των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η αρχαία Ελλάδα ως αφετηρία

Όπως ανέφερε ο Τζόνσον, η ομιλία θα συνδέσει την Αθήνα και τη Ρώμη με τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται στην περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και το πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης, χαρακτηριστικά τα οποία, κατά την περιγραφή του αξιωματούχου, εκφράστηκαν στην αρχαία Ελλάδα και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Δύσης.

Το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους

Σύμφωνα με την προαναγγελία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα υποστηρίξει ότι μεγάλο μέρος του δυτικού πολιτισμού έχει απομακρυνθεί από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να συνεργαστούν για την υπεράσπιση της κοινής τους κληρονομιάς και την αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ

Η ομιλία εντάσσεται στην επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου την Τετάρτη θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών.

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Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, με βασικές προτεραιότητες την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια.