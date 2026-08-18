Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε από την συντριβή του ελικοπτέρου

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο, με τις Αρχές να στρέφονται στη διαδικασία ταυτοποίησης των τριών θυμάτων.

Οι σοροί του νιόπαντρου ζεύγους από τη Βρετανία και του πιλότου εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω DNA, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς.

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Ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο Alexander Cromie, 31 ετών, και η Marie Ebert, 30 ετών, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Dailymail, είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Καθώς δεν υπάρχουν συγγενείς τους στην Ελλάδα, στη διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να υπάρξει συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία. Πηγή ΦΩΤΟ: Dailymail

Παράλληλα, την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εκείνα της μηχανικής βλάβης και του ανθρώπινου παράγοντα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα. Πηγή ΦΩΤΟ: Dailymail

Στο σημείο έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πυροσβεστική, καθώς μετά την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία έπρεπε να αντιμετωπιστεί πριν αρχίσει η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων. Το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει τη μοιραία πτήση του από το Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού.

Πηγή ΦΩΤΟ: Dailymail

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο έπεσε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια απότομη και ασυνήθιστη κίνηση του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουση. Πηγή ΦΩΤΟ: Dailymail

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ελικόπτερο φέρεται να άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να «φέρνει σβούρες», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, και στη συνέχεια να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Οι μαρτυρίες αυτές αναμένεται να συνεκτιμηθούν με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα εξετάζονται αναφορές κατοίκων για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του χειριστή.