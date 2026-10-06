Ρονάλντο κατά Ζεσούς: «Αθέτησε τον λόγο που μου είχε δώσει» – Η εξήγηση για την αποχώρησή του

Τη δική του εκδοχή για τη σύγκρουση με τον Ζόρζε Ζεσούς και την αποχώρησή του από το τελευταίο καμπ της εθνικής Πορτογαλίας παρουσίασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κατηγορώντας τον ομοσπονδιακό τεχνικό ότι αθέτησε δύο φορές τον λόγο του.

Σε μακροσκελή προσωπική δήλωση, ο Πορτογάλος επιθετικός περιγράφει τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, τη διαχείριση της συμμετοχής του και το περιστατικό στη Νορβηγία που προκάλεσε την ένταση. Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι δεν αποσύρεται από την εθνική ομάδα και παραμένει διαθέσιμος, εφόσον κληθεί. Η δημόσια τοποθέτησή του καταγράφεται και στον διεθνή αθλητικό Τύπο.

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Το πλάνο συμμετοχής και η άρνηση να μείνει στην Πορτογαλία

Σύμφωνα με τον Ρονάλντο, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε προετοιμάσει επιστολή αποχαιρετισμού προς τους Πορτογάλους, αλλά ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τού ζήτησε να επανεξετάσει την αποχώρησή του.

Όπως αναφέρει, στη συνέχεια συμφώνησε με τον Ζεσούς ένα συγκεκριμένο πλάνο: να αγωνιστεί στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι του καμπ, με διαχείριση της φυσικής του κατάστασης.

Ο προπονητής, κατά την περιγραφή του, πρότεινε να παραμείνει στην Πορτογαλία αντί να ακολουθήσει την αποστολή στη Νορβηγία και τη Δανία. Ο ίδιος αρνήθηκε, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξαίρεση δεν θα αποτελούσε σωστό παράδειγμα από τον αρχηγό.

Η προθέρμανση στη Νορβηγία και η συγγνώμη

Το σημείο τριβής ήταν ο αγώνας στη Νορβηγία. Ο Ρονάλντο υποστηρίζει ότι, ενώ αρχικά δεν προβλεπόταν να παίξει, ο Ζεσούς τον ρώτησε την ημέρα της αναμέτρησης εάν μπορούσε να αγωνιστεί για 30 λεπτά.

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Εκείνος συμφώνησε, άρχισε προθέρμανση από το ημίχρονο, αλλά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε.

Μετά το παιχνίδι δεν πήγε να χαιρετήσει τους φιλάθλους, κάτι για το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη και ζητά συγγνώμη.

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«Ήταν ένα λάθος που βαραίνει αποκλειστικά εμένα και δεν έπρεπε να έχει συμβεί», αναφέρει, απευθυνόμενος τόσο στους Πορτογάλους υποστηρικτές όσο και σε όσους ταξίδεψαν για να τον δουν.

«Ήταν η δεύτερη φορά που αθέτησε τον λόγο του»

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Ο Ρονάλντο περιγράφει νέα συζήτηση, 48 ώρες αργότερα, με τον Ζεσούς και τον αθλητικό διευθυντή της Αλ Νασρ, Σιμάο Κουτίνιο.

Όπως υποστηρίζει, συμφώνησαν ο προπονητής να εξηγήσει δημόσια ότι το πλάνο συμμετοχής αποτελούσε δική του πρόταση, ότι ο Ρονάλντο δεν είχε απαιτήσει να αγωνιστεί και ότι η προθέρμανση χωρίς να ακολουθήσει συμμετοχή ήταν λάθος.

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Κατά τον ποδοσφαιριστή, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια αγκαλιά και τη δέσμευση ότι το θέμα θα έκλεινε στη συνέντευξη Τύπου. Ωστόσο, ο ίδιος λέει ότι άκουσε τελικά μια διαφορετική και επιθετική τοποθέτηση.

«Άκουσα εκφράσεις και μία επιθετικότητα που δεν πιστεύω ότι άξιζα, μία στάση του τύπου “θέλω, μπορώ και διατάζω”», αναφέρει.

Κλείνοντας, επιμένει ότι δεν είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Ζεσούς, αλλά να παρουσιαστούν όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν συμφωνηθεί: «Ήταν η δεύτερη φορά που αθέτησε τον λόγο που μου είχε δώσει».