Φίλιππος Καμπούρης: «Κλειστό λόγω βλάβης» – Το κατάστημα στην Καλλιθέα είχε κλείσει πριν από τη σύλληψή του

«Κλειστό λόγω βλάβης» γράφει η ανακοίνωση στην είσοδο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλλιθέα, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Φίλιππου Καμπούρη και είχε κλείσει ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Το DEBATER εξασφάλισε φωτογραφία από το εξωτερικό του καταστήματος, στην οποία διακρίνεται το χαρτί που ενημερώνει τους πελάτες για τη διακοπή λειτουργίας.

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Η εικόνα έρχεται στη δημοσιότητα την ημέρα της σύλληψης του παρουσιαστή και προέδρου του ΛΑΟΣ μαζί με τη σύζυγό του, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Στους δύο αποδίδεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, αρχηγικός ρόλος.

Η ανακοίνωση στην είσοδο

Στη φωτογραφία διακρίνεται καθαρά η επιγραφή «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ», χωρίς κάποια άλλη εξήγηση ή ημερομηνία επαναλειτουργίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, η διακοπή λειτουργίας είχε προηγηθεί της αστυνομικής επιχείρησης της Τρίτης 6 Οκτωβρίου.

Η αναγραφόμενη βλάβη είναι η αιτιολογία που γνωστοποιείται στους πελάτες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση του συγκεκριμένου κλεισίματος με την υπόθεση που ερευνούν οι Αρχές.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ και οι συλλήψεις

Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ ξεκίνησε το πρωί σε περιοχές της Αττικής.

Στην αρχική ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονταν οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

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Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, ενώ η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Στο επίκεντρο εταιρείες που άφηναν απλήρωτες εισφορές

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2021, χρησιμοποιώντας εταιρείες με πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

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Οι επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να έκλειναν ή να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.

Στην έρευνα αναφέρονται περίπου 25 εταιρείες, από τον χώρο της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και της ένδυσης. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος της δραστηριότητας και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.