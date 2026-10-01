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ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Παριστάνοντας τους αστυνομικούς άρπαξαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ από 82χρονη

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαπατήσουν ακόμη δύο άτομα στην ίδια περιοχή

Χαλκιδική: Παριστάνοντας τους αστυνομικούς άρπαξαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ από 82χρονη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Στη Χαλκιδική, επιτήδειοι που προσποιούνταν ακόμη και τους αστυνομικούς κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη γυναίκα, αποσπώντας κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Οι δράστες επιχείρησαν, μάλιστα, να εξαπατήσουν ακόμη δύο άτομα στην ίδια περιοχή, με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες – σύμφωνα με την Αστυνομία – καλούσαν διαδοχικά σε ηλικιωμένους, απαιτώντας αρχικά χρήματα και κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν και απειλές εναντίον τους. Στο τρίτο τηλεφώνημα παρίσταναν τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι δήθεν επιχειρούν να συλλάβουν τους απατεώνες και ζητώντας από τα θύματα να τους «βοηθήσουν».

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Στα “δίχτυα” τους έπεσε η 82χρονη, η οποία πριν από δύο 24ωρα πείστηκε να αφήσει τα κοσμήματά της σε σημείο που της υπέδειξαν οι δράστες. Εκεί εμφανίστηκε ο 60χρονος και τα παρέλαβε. Ο ίδιος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι την ίδια ημέρα η συγκεκριμένη ομάδα επιχείρησε να εξαπατήσει ακόμη δύο γυναίκες, 68 και 78 ετών, σε περιοχές της Χαλκιδικής.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των συνεργών του 60χρονου και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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