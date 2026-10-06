Αθήνα: Ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο – Άνοιξαν οι δρόμοι και το μετρό «Πανεπιστήμιο»

Ειρηνικά ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με τους δρόμους στους οποίους είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να δίνονται ξανά στην κυκλοφορία λίγο πριν τις 21:00.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

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Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στα Προπύλαια και επιχείρησαν να κινηθούν προς την αμερικανική πρεσβεία. Η πορεία προς την πρεσβεία δεν επετράπη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία – Άνοιξε το «Πανεπιστήμιο»

Με την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, λίγο πριν τις 21:00 άνοιξαν οι δρόμοι στους οποίους είχαν επιβληθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, επαναλειτούργησε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.