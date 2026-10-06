Αθήνα: Ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο – Άνοιξαν οι δρόμοι και το μετρό «Πανεπιστήμιο»
Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Λίγο πριν τις 21:00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, ενώ επαναλειτούργησε και ο σταθμός «Πανεπιστήμιο».
Ειρηνικά ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με τους δρόμους στους οποίους είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να δίνονται ξανά στην κυκλοφορία λίγο πριν τις 21:00.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στα Προπύλαια και επιχείρησαν να κινηθούν προς την αμερικανική πρεσβεία. Η πορεία προς την πρεσβεία δεν επετράπη από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία – Άνοιξε το «Πανεπιστήμιο»
Με την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, λίγο πριν τις 21:00 άνοιξαν οι δρόμοι στους οποίους είχαν επιβληθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων.
Παράλληλα, επαναλειτούργησε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
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