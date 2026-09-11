Γιώργος Μαζωνάκης: Προθεσμία για την Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί για να απολογηθούν

Προθεσμία για το μεσημέρι της Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου έλαβαν οι γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έπαθε ανακοπή στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι, το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στους δύο κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά συναυτουργία.

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Από την εν εξελίξει έρευνα των διωκτικών αρχών, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία για την οποία βρέθηκε στην Καρνεάδου ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου

Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά και την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.

Η νεκροψία – νεκροτομή, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11:30, δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Τα ευρήματα εξετάζονται από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου, ενώ την νεκροτομή πραγματοποίησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, σεβόμενη την επιλογή του εκλιπόντος, όρισε τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη να την εκπροσωπήσει στην υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης έχει δηλώσει στο Τμήμα παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και διόρισε ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στην διαδικασία νεκροτομής για να αξιολογήσει τα ευρήματα.

Παρών στη διαδικασία νεκροτομής ήταν και τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων.