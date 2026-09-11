Άδωνις Γεωργιάδης: Η επίσκεψη στο Αλιβέρι και τα εγκαίνια του Νοσοκομείου Κύμης

Στην Εύβοια βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου και συμμετέχοντας σε δύο τελετές εγκαινίων στην Κύμη.

Με ανάρτησή του στο X, την οποία συνόδευσε με βίντεο, παρουσίασε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του και ευχαρίστησε τους κατοίκους για τη θερμή υποδοχή τους.

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Τα εγκαίνια στην Κύμη

Ο υπουργός Υγείας μίλησε ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την τελετή εγκαινίων του Μουσείου «Γεώργιος Παπανικολάου», το οποίο στεγάζεται στο σπίτι του διακεκριμένου Έλληνα γιατρού στην Κύμη.

Στη συνέχεια παρέστη στα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Νοσοκομείου Κύμης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Από την επίσκεψή μου σήμερα στο ΚΥ Αλιβερίου, την ομιλία μου ενώπιον της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα εγκαίνια του Μουσείου “Γιώργου Παπανικολάου” στο σπίτι του στην Κύμη Ευβοίας και μετά, εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Νοσοκομείου Κύμης Ευβοίας.

Ευχαριστώ τον κόσμο για τη θερμή του υποδοχή και για την αναγνώριση των προσπαθειών μας».