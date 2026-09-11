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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας – Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας – Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:11

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

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