Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας – Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.