Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας – Δύο ημέρες μετά την κηδεία του αδελφού της

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, μεγαλύτερη αδελφή του εκλιπόντος βασιλιά Χάραλντ, όπως ανακοίνωσε το νορβηγικό Παλάτι.

Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την τελευταία δημόσια εμφάνισή της στην κηδεία του αδελφού της. Ο βασιλιάς Χάραλντ είχε πεθάνει τον Αύγουστο, σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από περισσότερα από 35 χρόνια στον θρόνο. Reuters

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«Υπηρέτησε τον βασιλικό οίκο με αφοσίωση»

Σε ανακοίνωση του Παλατιού επισημαίνεται ότι η πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσώπησε σε όλη τη μακρά ζωή της τον βασιλικό οίκο με θερμότητα και αίσθημα καθήκοντος.

Η ίδια ανέλαβε σε ηλικία 22 ετών καθήκοντα πρώτης κυρίας της Νορβηγίας, μετά τον θάνατο της μητέρας της, πριγκίπισσας Μάρθας. Διατήρησε αυτόν τον ρόλο επί 14 χρόνια, από το 1954 έως το 1968.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δημόσιας παρουσίας της έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική φροντίδα και την υποστήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Η ζωή και η οικογένειά της

Η πριγκίπισσα Άστριντ ήταν κόρη του βασιλιά Όλαφ Ε΄ και της πριγκίπισσας Μάρθας της Σουηδίας.

Το 1961 παντρεύτηκε τον Γιόχαν Μάρτιν Φέρνερ, με τον οποίο απέκτησε πέντε παιδιά. Ο σύζυγός της πέθανε το 2015.

Παρά την προχωρημένη ηλικία της, παρέμενε ενεργή και συμμετείχε σε επίσημες εκδηλώσεις. Η παρουσία της στην κηδεία του αδελφού της έμελλε να είναι η τελευταία δημόσια εμφάνισή της.