Φωτιά στην Κερατέα: Σε πλήρη κινητοποίηση το ΕΚΑΒ

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι το ΕΚΑΒ για την κάλυψη αναγκών επείγουσας φροντίδας και διακομιδών λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Κερατέα.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων είναι 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, ενώ προβλέπεται και περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Μέχρι αυτή την ώρα έχει εκκενωθεί ένα γηροκομείο, όπου μεταφέρθηκαν επτά ηλικιωμένοι σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση εννέα ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», ενός ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβιών και ενός ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται τα στελέχη του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.