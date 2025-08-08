Φωτιά στην Κερατέα: «Εγκλωβιστήκαμε, οι φλόγες είναι τεράστιες» λέει εθελοντής πυροσβέστης
Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στην πυρκαγιά που μαίνεται στην Κερατέα.
Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε εθελοντής πυροσβέστης, και είπε πως εγκλωβίστηκε: «Εγκλωβιστήκαμε, ευτυχώς όλα καλά. Είναι πολύ δύσκολα παιδιά».
«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς. Βλέπετε οι φλόγες είναι τεράστιες, δυνατός ο αέρας», ανέφερε ο εθελοντής πυροσβέστης.
Στην φωτιά επιχειρούν 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις