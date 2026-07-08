Έκλεισε χωρίς κατεύθυνση η Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Wall Street), εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 576,76 μονάδων (–1,09%), στις 52.348,39 μονάδες.

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Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 51,96 μονάδων (+0,20%), στις 25.870,65 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 21,14 μονάδων (–0,28%), στις 7.482,71 μονάδες.