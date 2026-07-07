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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 81χρονη ενώ έκανε μπάνιο

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 81χρονη ενώ έκανε μπάνιο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκάλας Αταλάντης και Λιβανατών στην Φθιώτιδα όταν μια 81χρονη έχασε τη ζωή της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiareport στην γυναίκα, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες δυστυχώς με αρνητικά αποτελέσματα. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Μάλιστα, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, μητέρα δημοτικής συμβούλου του Δήμου Λοκρών.

Από το Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης διενεργείται προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

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