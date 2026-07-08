Συνελήφθη 26χρονος στην Φλώρινα που εξαπάτησε 56χρονη – Εντοπίστηκε τη στιγμή που παραλάμβανε 3.000 ευρώ και χρυσαφικά

Στη σύλληψη ενός 26χρονου στην Φλώρινα για τηλεφωνική απάτη που τελέσθηκε σε βάρος 56χρονης ημεδαπής, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω χθες (07-07-2026) τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Φλώρινας 26χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της απάτης, τη στιγμή που θα παραλάμβανε από 56χρονη ημεδαπή χρυσαφικά συνολικής αξίας -1.000- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ, έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -4- συνεργών του, τριών ανδρών και μίας γυναίκας.

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Πιο αναλυτικά, χθες (07-07-2026) άγνωστος άνδρας τηλεφωνούσε σε ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας τον λογιστή και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και χρυσαφικών, προκειμένου να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί πρόστιμο από την εφορία, τους ζητούσε να παραδώσουν σε συνεργό του χρήματα και τιμαλφή που έχουν στην οικία τους.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι άγνωστος άνδρας, τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας 56χρονης ημεδαπής στη Φλώρινα, προσποιούμενος τον λογιστή και με το προαναφερόμενο πρόσχημα της ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και χρυσαφικά που είχε στην οικία της και να τα παραδώσει σε συνεργό του. Η 56χρονη αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα και τα χρυσαφικά.

Αργότερα, ο 26χρονος ημεδαπός μετέβη με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο συνεργοί του, τα στοιχεία των οποίων αναζητούνται να ταυτοποιηθούν, έξω από την οικία της 56χρονης και κινήθηκε προς αυτήν προκειμένου να παραλάβει χρυσαφικά αξίας -1.000- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ, πλην όμως συνελήφθη από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς. Άμεσα, οι συνεργοί του 26χρονου, αντιλαμβανόμενοι τη σύλληψή του, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι, χθες το μεσημέρι, άγνωστη γυναίκα, συνεργός του 26χρονου, τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας 87χρονης ημεδαπής σε περιοχή της Φλώρινας, προσποιούμενη την λογίστρια και με το ίδιο πρόσχημα αποπειράθηκε να την εξαπατήσει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με 91χρονη ημεδαπή σε περιοχή της Φλώρινας, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 26χρονος, ο οποίος μετέβη στην οικία της με τους δύο άγνωστους συνεργούς του.

Κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα. Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση ακόμη -4- άγνωστων ατόμων, συνεργών του συλληφθέντα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.