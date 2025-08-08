Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται το γηροκομείο της Παλαιάς Φώκαιας
Τιτάνιες μάχες με τις φλόγες
Τιτάνιες μάχες με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8 στην Κερατέα.
Συγκεκριμένα, εκκενώνεται προληπτικά το Γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια, με τουλάχιστον 35 με 40 άτομα εκ των οποίων 7 κατάκοιτοι μεταφέρονται αυτή την ώρα προς ασφαλή τοποθεσία.
Στο σημείο βρίσκονται 6 ασθενοφόρα, αλλά και 1 λεωφορείο προκειμένου να βοηθήσουν στη μετακίνηση των ηλικιωμένων.
