Καμένα Βούρλα: Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν 87χρονη από πνιγμό

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (07.07) στην παραθαλάσσια περιοχή των Καμένων Βούρλων, όταν μια 87χρονη λουόμενη εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις της, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LamiaReport, η έγκαιρη επέμβαση δύο εργαζομένων από παρακείμενο κατάστημα αποδείχθηκε σωτήρια.

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Οι δύο άνδρες βούτηξαν αμέσως στο νερό και ανέσυραν την ηλικιωμένη γυναίκα στην ακτή. Η 87χρονη είχε εισροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού, και στο σημείο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από πολίτες μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά από προσπάθειες ανάνηψης

Οι επίμονες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης απέδωσαν καρπούς, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της λίγο πριν μπει στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η παθούσα, η οποία διαμένει μόνιμα στη Λαμία, διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων.

Ωστόσο, εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται.