Σφακιά: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς

Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος που από χθες το βράδυ αναζητούσε το λιμενικό στα Σφακιά, όταν δηλώθηκε από οικείους του πως αγνοείται, σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό του Λιμενικού Σώματος.

Ο 65χρονος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελλου, ενώ αναγνωρίστηκε από την οικογένεια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα συνεχίστηκαν έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου υποβρύχιου αλιέα στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Χανίων, τόσο στη θάλασσα, όσο και τη στεριά. Οι έρευνες του λιμενικού είχαν ξεκινήσει χθες το βράδυ, όταν και ενημερώθηκαν οι αρχές για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνδρας που από χθες το μεσημέρι είχε πάει για ψάρεμα, δεν είχε επιστρέψει.

Το μεσημέρι εντοπίστηκε το ψαροντούφεκο του αγνοούμενου και η σημαδούρα που χρειάζεται για το υποβρύχιο ψάρεμα. Το σημείο εντοπισμού τους αφορούσε σε αρκετά μίλια από το σημείο που είχε πάει για ψάρεμα ο 65χρονος, δεδομένου των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Οι έρευνες υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, συνεχίστηκαν από ένα περιπολικό σκάφος, ένα ναυαγοσωστικό του Λιμενικού Σώματος, επικουρούμενα από αλιευτικό σκάφος και αεροπλάνο της Frontex. Νωρίς το απόγευμα εντοπίστηκε και ο αγνοούμενος άνδρας.