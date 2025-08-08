Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικοί απεγκλωβίζουν πολίτες πόρτα-πόρτα (Βίντεο)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες με τις προσπάθειες των αστυνομικών για απεγκλωβισμούς πολιτών μετά τη φωτιά που καίει στην Κερατέα και γενικά στην Ανατολική Αττική.

Συγκεκριμένα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

