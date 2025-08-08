Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικοί απεγκλωβίζουν πολίτες πόρτα-πόρτα (Βίντεο)

Ρισκάρουν με κίνδυνο τη ζωή τους

Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικοί απεγκλωβίζουν πολίτες πόρτα-πόρτα (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες με τις προσπάθειες των αστυνομικών για απεγκλωβισμούς πολιτών μετά τη φωτιά που καίει στην Κερατέα και γενικά στην Ανατολική Αττική.

Συγκεκριμένα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

