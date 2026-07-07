Θεσπρωτία: Εντοπίστηκε νεκρός 53χρονος σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 53χρονος υπήκοος Αλβανίας σε ρεματιά, κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με το Epirusgate στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή.

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Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχικές εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό ύστερα από πτώση από ύψος, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.