Επιχείρηση «ΕΣΥ» από το ΠΑΣΟΚ: Ποιες δομές Υγείας επισκέπτονται τα στελέχη του κόμματος – Στο ΕΚΑΒ αύριο ο Ανδρουλάκης

Από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος επισκέπτονται δομές Υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής.





Το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου, επίσκεψη στο Θριάσιο Νοσοκομείο και στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων πραγματοποίησαν ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Υγείας και Βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Τσίμαρης, ο Γραμματέας του Τομέα Υγείας Γιώργος Φραγκίδης, το μέλος της ΚΠΕ και της Γραμματείας του Τομέα Υγείας Σωτήρης Ζώτος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αττική Κώστας Παπαδημητρίου, τοπικά στελέχη και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Δυτικής Αττικής.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το Θριάσιο Νοσοκομείο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της Δυτικής Αττικής, αλλά και στη στρατηγική σημασία του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χώρα στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών εγκαυμάτων.



Όπως επισημάνθηκε σε δηλώσεις, «η ενίσχυση της στελέχωσης του Θριάσιου Νοσοκομείου αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του, τόσο στην ανάπτυξη των χειρουργικών αιθουσών όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση των εξειδικευμένων μονάδων του. Ιδιαίτερη σημασία επίσης έχει η πλήρης ανάπτυξη του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων.

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Πρόκειται για μια μονάδα με εξαιρετικές δυνατότητες, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, συμβάλλοντας όχι μόνο υψηλού στην παροχή επιπέδου υπηρεσιών υγείας, αλλά και στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή παρουσία της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πρότασή μας είναι σαφής: Το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων πρέπει να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα και καθετοποιημένα, ώστε να καλύπτει το σύνολο της φροντίδας του εγκαυματία, από την άμεση αντιμετώπιση έως την αποκατάσταση και την επανένταξη. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί στο έπακρο η επιστημονική εμπειρία και οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του».

Στη συνέχεια, κλιμάκιο αποτελούμενο από τον υπεύθυνο του Κ.Τ.Ε. Υγείας Ιωάννη Τσίμαρη, τη βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Λευτέρη Καρχιμάκη, τον Γραμματέα του Τομέα Υγείας Γιώργο Φραγγίδη, μέλη της Γραμματείας του Τομέα Υγείας και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ της περιοχής επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Κατά τις συναντήσεις αναδείχθηκε η άμεση ανάγκη επικαιροποίησης του Οργανισμού του Νοσοκομείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες μιας από τις μεγαλύτερες νοσοκομειακές μονάδες της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν βασικό λόγο για τον οποίο λειτουργούν μόνο οι 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες του Νοσοκομείου.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπογράμμισαν ακόμη ότι πολλές κλινικές λειτουργούν με προσωπικό κάτω από τα όρια ασφαλείας, ενώ επεσήμαναν ότι η επαναλειτουργία της Ογκολογικής Κλινικής παραμένει αδύνατη λόγω της εκτεταμένης υποστελέχωσης.





Το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας επισκέφθηκαν οι βουλευτές Πέτρος Παππάς και Παύλος Χρηστίδης, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και επικεφαλής του Κύκλου Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου, ο γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης και στελέχη του Νοτίου Τομέα. Όπως επισημάνθηκε, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική των παλιών ιατρείων του ΙΚΑ.

«Τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου πρέπει να αναβαθμιστούν ουσιαστικά, με επαρκή στελέχωση, διευρυμένο ωράριο, λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και, όπου οι ανάγκες το απαιτούν, ακόμη και εικοσιτετράωρη λειτουργία.

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Μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετούν πραγματικά τους πολίτες, να αντιμετωπίζουν άμεσα περιστατικά στην κοινότητα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στέκεται σταθερά δίπλα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην ανάγκη αναδιοργάνωσής της με σύγχρονους, δημόσιους και αποτελεσματικούς όρους» υπογραμμίστηκε επιπλέον.



Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 10:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.



Την Πέμπτη 9 Ιουλίου κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να επισκεφθούν τις κάτωθι δομές Υγείας του Νομού Αττικής: