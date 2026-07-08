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Σαμοθράκη: Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή – Μεταξύ τους και 11 παιδιά

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Σαμοθράκη: Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή – Μεταξύ τους και 11 παιδιά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:45

Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σ ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης.

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Αμέσως, στο σημείο μετέβη, ένα περιπολικό σκάφος Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιορεινή περιοχή πλησίον της παραλίας Λαγκαδιώτη είκοσι τέσσερις αλλοδαπούς (6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικους).

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση.

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