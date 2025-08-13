Αγωνία για τις φωτιές σε Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τις φωτιές τόσο στην Αχαΐα, όσο και στην Πρέβεζα, τη Χίο και τη Ζάκυνθο, ενώ αγωνία επικρατεί και για το νέο πύρινο μέτωπο στην Κεφαλονιά.

Και η σημερινή μέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, για αυτό με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος όλες οι υπηρεσίες της επικράτειας παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Σε δύο μέτωπα η φωτιά στην Πρέβεζα

Η φωτιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στην Πρέβεζα έχει κυκλώσει τη Φιλιππιάδα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαρθακογιάννη, τα μέτωπα της φωτιάς είναι δύο, ενώ και τα δύο κατευθύνονται στη Φιλιππιάδα.

«Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με 8 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα».

Μάλιστα, το βράδυ εστάλησαν απανωτά μηνύματα του 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές που πλησίαζε η φωτιά.

Από το πρωί στην περιοχή κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Επίσης, σημειώνεται ότι στην Πρέβεζα έχει μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής όπου θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Χίος: Δύο πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρθακογιάννη, το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα, ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα.

Οι οικισμοί της Αμανής και η Βολισσός εκκενώθηκαν, με την πλειονότητα των κατοίκων να φιλοξενούνται σε συγγενικά σπίτια, ενώ ελάχιστοι κατευθύνθηκαν σε δομές που διέθεσε ο Δήμος, όπως το ΚΑΠΗ και το Κλειστό Γυμναστήριο.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βουρνιάς: «Η φωτιά έχει ακουμπήσει το χωριό της Βολισσός. Κάηκαν μαγαζιά κοντά στο λιμάνι. Έχει κάψει και σπίτι. Άνθρωποι ήταν στο λιμάνι και τους πήρε το λιμενικό και πολίτες με βάρκες, γιατί αλλιώς θα καίγονταν, ευτυχώς σώθηκαν, αλλά όλο το λιμάνι, ό,τι μαγαζί υπήρχε το ακούμπησαν οι φλόγες. Περιμετρικά του χωριού υπήτχαν πολλε΄ς τροχοβίλες και σίγουρα κάηκαν. Η χθεσινή φωτιά ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη η οποία ήταν ήδη μεγάλη.»

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο – σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε 45 άτομα από την περιοχή των Λιμνιών.

Κεφαλονιά: Μαίνεται η φωτιά, ήχησε το 112

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε το πρωί της Τετάρτης για εκκένωση της περιοχής Αθέρας στην Κεφαλονιά, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι» αναφέρει η ειδοποίηση.



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αθέρας #Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς #Λιβάδι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Ζάκυνθος: Τρία τα ενεργά μέτωπα

Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου. Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Το μέτωπο, όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης, κατευθύνεται προς τον οικισμό Λιθάκια, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου.

Με το πρώτο φως της ημέρας τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της. Δυστυχώς έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.