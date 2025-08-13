Η νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα στη χώρα – “Η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη”

Στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα το πρωί στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη την επικράτεια αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, από το Κέντρο Επιχειρήσεων.

«Επιχειρούν ήδη 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα της χώρας», ανέφερε και τόνισε πως η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Μάλιστα, όπως είπε, 15 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ή χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες τη νύχτα από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρθακογιάννη, «σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα σε Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα» σημείωσε ενώ μιλώντας για την πυρκαγιά στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα ανέφερε ότι έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα.

«Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με 8 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα».

Για την πυρκαγιά στη Χίο ανέφερε ότι παραμένει σε εξέλιξη με δύο μέτωπα, υπό ανέμους 6 μποφόρ. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πειραμά και Μπαρμπαριά, και το άλλο πλησίον του Πέρδικα, με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Δευχά και Χάλανδρα ενώ στο νησί επιχειρούν πέντε ελικόπτερα. Νέα φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην περιοχή Κοφινάς αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Στη Ζάκυνθο, το μέτωπο, όπως είπε, κατευθύνεται προς τον οικισμό Λιθάκια, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

«Η φωτιά στα Μέγαρα είναι πλέον οριοθετημένη, όπως και εκείνη στα Σταμνά Μεσολογγίου. Στη Ζίτσα Ιωαννίνων δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αν και στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι» δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, είπε ότι με εντολή του αρχηγού του Σώματος, όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας καθώς και στη σημερινή ημέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι «η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».