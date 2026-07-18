Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είχε ηχήσει και το 112

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είχε ηχήσει και το 112
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδικη και γεωργική έκταση στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, στα Χανιά, σήμερα το μεσημέρι.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ με 15 οχήματα, ενώ συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο, πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και τα 7 μποφόρ στην περιοχή, όμως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ