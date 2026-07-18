Φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είχε ηχήσει και το 112
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδικη και γεωργική έκταση στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, στα Χανιά, σήμερα το μεσημέρι.
Για την κατάσβεση της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ με 15 οχήματα, ενώ συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο, πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και τα 7 μποφόρ στην περιοχή, όμως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
πηγή στην Google
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