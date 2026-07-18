Φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είχε ηχήσει και το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδικη και γεωργική έκταση στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, στα Χανιά, σήμερα το μεσημέρι.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ με 15 οχήματα, ενώ συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.

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Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο, πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και τα 7 μποφόρ στην περιοχή, όμως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.