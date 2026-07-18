Φωτιά στην Επισκοπή Ευβοίας – Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Επισκοπη στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου Κονιστρών στην Εύβοια σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7.

Μάλιστα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού της Επισκοπής να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.