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Φωτιά στην Επισκοπή Ευβοίας – Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Επισκοπή Ευβοίας – Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:34

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Επισκοπη στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου Κονιστρών στην Εύβοια σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7.

Μάλιστα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού της Επισκοπής να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης.

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Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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