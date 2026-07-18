Μουντιάλ 2026, μικρός τελικός: Αγγλική «τεσσάρα» στη Γαλλία από το ημίχρονο (βίντεο)

Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα της Αγγλίας στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τα «Τρία Λιοντάρια» να κυριαρχούν απόλυτα και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 4-0 απέναντι στη Γαλλία.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ εκμεταλλεύτηκε κάθε αδράνεια της γαλλικής άμυνας, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια πήρε σαφές προβάδισμα, μετατρέποντας το πρώτο μέρος σε παράσταση για έναν ρόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπουκαγιό Σακά (37′, 45 + 1) με δύο γκολ, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν οι Έζρι Κόνσα (18′) και ο Ντέκλαν Ράις (3′).

Η Γαλλία καλείται πλέον να πραγματοποιήσει μία τεράστια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Αγγλία βρίσκεται αγκαλιά με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Μουντιάλ 2026, έπειτα από ένα από τα πιο επιβλητικά πρώτα 45λεπτα της διοργάνωσης.

Δείτε τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου:

Γαλλία – Αγγλία | 0-1, ανοίγει το σκορ ο Ράις:

Γαλλία – Αγγλία | Ο Κόνσα κυριαρχεί στους αιθέρες και σκοράρει για το 0-2:

Γαλλία – Αγγλία | Σάκα και Ράσφορντ κάνουν… πάρτι στην περιοχή για το 0-3:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γαλλία – Αγγλία | 4-0 η Αγγλία την Γαλλία πριν το ημίχρονο με γκολ του Σάκα:

Ο μικρός τελικός απέναντι στην Αγγλία αποτελεί και το τελευταίο παιχνίδι του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, κλείνοντας έναν σπουδαίο κύκλο πολλών ετών. Ο Γάλλος τεχνικός αποχωρεί έχοντας οδηγήσει τους «τρικολόρ» στην κορυφή του κόσμου και σε διαδοχικές μεγάλες πορείες, όμως το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του εξελίσσεται με τον χειρότερο τρόπο.