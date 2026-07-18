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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Σάπες Ροδόπης – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στις Σάπες Ροδόπης – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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