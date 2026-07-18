Φωτιά σε ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο το απόγευμα του Σαββάτου 18/7.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο ηλεκτρολογείο στην οδό Μανδροκλέους, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες και επιχειρούν για την κατάσβεση της