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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στις Αρχές

Φωτιά σε ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI) - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο το απόγευμα του Σαββάτου 18/7.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο ηλεκτρολογείο στην οδό Μανδροκλέους, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες και επιχειρούν για την κατάσβεση της

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