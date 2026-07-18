Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας σε έναν μικρό τελικό… έπος! (βίντεο)

Η Αγγλία επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αναμετρήσεις της διοργάνωσης, ανέλπιστα θα πει κανείς. Τα «Τρία Λιοντάρια» μπήκαν αποφασισμένα από το πρώτο λεπτό, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενα με 4-0 και, παρά την αντεπίθεση των «τρικολόρ» στο δεύτερο μέρος, διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν θα μπορούσε να ηχήσει άλλη μουσική στα ηχεία του σταδίου, παρά εκείνης των OASIS, της θρυλικής βρετανικής μπάντας που συνοδεύει αρκετές νίκες των «Λιονταριών» και φυσικά τα κομμάτι δεν ήταν άλλα από τα “Wonderwall” και “Don’t look back in Anger”.

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Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό… φεστιβάλ γκολ, με τη Γαλλία να επιχειρεί μια μεγάλη επιστροφή στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με συνολικά 10 γκολ.

Το παιχνίδι αποτέλεσε παράλληλα και το τελευταίο του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία εποχή για τους «τρικολόρ». Ο Γάλλος τεχνικός αποχωρεί έχοντας συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της εθνικής ομάδας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Δείτε τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου

Γαλλία – Αγγλία | 0-1, ανοίγει το σκορ ο Ράις:

Γαλλία – Αγγλία | Ο Κόνσα κυριαρχεί στους αιθέρες και σκοράρει για το 0-2:

Γαλλία – Αγγλία | Σάκα και Ράσφορντ κάνουν… πάρτι στην περιοχή για το 0-3:

Γαλλία – Αγγλία | 4-0 η Αγγλία την Γαλλία πριν το ημίχρονο με γκολ του Σάκα:

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Ο μικρός τελικός απέναντι στην Αγγλία αποτελεί και το τελευταίο παιχνίδι του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, κλείνοντας έναν σπουδαίο κύκλο πολλών ετών.

Δείτε τα γκολ του δεύτερου ημιχρόνου

Γαλλία – Αγγλία | Ασίστ Ολίσε και εκτέλεση Μπαπέ για το 1-4:

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Γαλλία – Αγγλία | Ο Μπαπέ δημιουργεί για τον Μπαρκολά και εκείνος σκοράρει για το 2-4:

Γαλλία – Αγγλία | Ολίσε και Μπαπέ “κρύβουν” την μπάλα για το 3-4 της Γαλλίας:

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Γαλλία – Αγγλία | 3-5, ο Μπέλιγχαμ δίνει στον Σάκα την ευκαιρία να κάνει χατ-τρικ κι εκείνος την εκμεταλλεύεται:

Γαλλία – Αγγλία | Εκτέλεση σπουδαίας κλάσης από τον Ντεμπελέ για το 4-5:

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Μυθικό φινάλε σε μυθικό τουρνουά | Απίστευτη ενέργεια του Μπέλιγχαμ για το 4-6 της Αγγλίας: