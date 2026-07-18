Πενθήμερος καύσωνας προ των πυλών: Έρχονται έως και 41 βαθμοί – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι από την Κυριακή (19/07) η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά, ενώ η κορύφωση αναμένεται από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, όταν σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος, ξεκαθάρισε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών δεν συνιστούσαν επισήμως καύσωνα, καθώς οι μέγιστες τιμές άνω των 37 βαθμών καταγράφηκαν μόνο σε περιορισμένες περιοχές της χώρας. Όπως τόνισε, η πραγματική θερμή εισβολή ξεκινά τώρα και θα έχει διάρκεια τεσσάρων έως πέντε ημερών.

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«Από το Σάββατο και κυρίως από την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο και θα δούμε σε αρκετές περιοχές 39 με 41 βαθμούς Κελσίου», ανέφερε ο κ. Λαγουβάρδος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν καύσωνα που απαιτεί προσοχή, αν και χαρακτηρίζεται φυσιολογικός για την εποχή.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στο «κόκκινο» αναμένεται να βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και περιοχές της Κρήτης. Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 40°C, κυρίως την Τετάρτη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του κύματος καύσωνα.

Παράλληλα, η εξασθένηση των βοριάδων από τη Δευτέρα θα κάνει τη ζέστη πιο αισθητή και στα νησιά του Αιγαίου, παρότι οι θερμοκρασίες εκεί θα παραμείνουν χαμηλότερες σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές.

Ήδη καταγράφηκε το πρώτο 40άρι

Το Σάββατο σημειώθηκε η πρώτη θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου για το 2026, με τον μετεωρολογικό σταθμό του meteo.gr στην Κόνιτσα να καταγράφει 40,4°C. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρόκειται για ένα από τα πιο καθυστερημένα πρώτα «40άρια» των τελευταίων ετών, γεγονός που δείχνει ότι το φετινό καλοκαίρι είχε μέχρι στιγμής πιο ήπια χαρακτηριστικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι πρώτες καταγραφές άνω των 40°C για την περίοδο 2011-2026 / meteo.gr

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να καταναλώνουν άφθονα υγρά, να επιλέγουν ελαφριά γεύματα και να περιορίζουν τις έντονες σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους μέχρι να υποχωρήσει το κύμα ζέστης.