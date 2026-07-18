Επίδομα 565 ευρώ για έως 9 μήνες: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα το λάβουν

Οικονομική ενίσχυση που φτάνει τα 565 ευρώ τον μήνα, για διάστημα έως και εννέα μηνών, μπορούν να λάβουν συγκεκριμένες κατηγορίες πρώην ελεύθερων επαγγελματιών μέσω της ΔΥΠΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει τα 5.085 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα απευθύνεται σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι έχουν διακόψει οριστικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα και πληρούν συγκεκριμένα ασφαλιστικά και εισοδηματικά κριτήρια. Η παροχή χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

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Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Για να εγκριθεί η χορήγηση του βοηθήματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, μεταξύ άλλων:

να έχουν διακόψει οριστικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα,

να διαθέτουν τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα,

να έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας,

να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το εισοδηματικό όριο

Ένας από τους βασικούς όρους αφορά το φορολογητέο εισόδημα. Για τα δύο φορολογικά έτη που προηγούνται της αίτησης, το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά τις 30.000 ευρώ.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ με τον χρόνο ασφάλισης και την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης,

βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ,

κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πώς καταβάλλεται το επίδομα

Μετά την έγκριση της αίτησης, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις μέσω της ΔΥΠΑ. Η διάρκεια της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους εννέα μήνες, ανάλογα με την ασφαλιστική ιστορία και τις προϋποθέσεις που πληροί κάθε δικαιούχος.