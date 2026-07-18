Δύο νεκροί λουόμενοι σε παραλίες της Μεσσηνίας και της Κρήτης

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί του Σαββάτου (18/07), σε ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν σε παραλίες της Μεσσηνίας και των Χανίων.

Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 66 ετών και έναν 72χρονο άνδρα, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Η τραγωδία στο Καλό Νερό Μεσσηνίας

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην παραλία «Καλό Νερό», στον Δήμο Τριφυλίας.

Η Λιμενική Αρχή Κυπαρισσίας ενημερώθηκε το πρωί ότι μία 66χρονη γυναίκα είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας του Λιμεναρχείου Πύλου έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Νεκρός 72χρονος στο Κουμ Καπί Χανίων

Λίγες ώρες αργότερα, οι λιμενικές Αρχές των Χανίων ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό ενός 72χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή Κουμ Καπί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επρόκειτο για υπήκοο Αλβανίας. Λουόμενοι που βρίσκονταν στην περιοχή επιχείρησαν αρχικά να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια παρενέβη και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

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Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.