Πύρινη κόλαση στη δυτική Αχαΐα, εκτός ελέγχου το μέτωπο στα Συχαινά – Συνεχίζονται οι εκκενώσεις (βίντεο)

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στη δυτική Αχαΐα, όπου εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά, καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές, με τις ελπίδες να εναποθέτονται στα εναέρια μέσα.

Την ίδια ώρα, το πύρινο μέτωπο στα Συχαινά Πάτρας βρίσκεται εκτός ελέγχου, με τον ΣΚΑΪ να μεταδίδει πως οι φλόγες έχουν μπει στον οικισμό.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος της περιοχής Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη σε τομείς της δυτικής Αχαΐας, με τα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών να είναι συνεχή.

Είπε πως «γυρνάς γύρω-γύρω και βλέπεις παντού φλόγες» και προειδοποίησε: «Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, αλλά αν κατά την διάρκεια της νύχτας ενισχυθούν, φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν ξανά και οι ρίψεις νερού από αέρος.

Επίσης, στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 12 περιστατικά:

– 7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

– 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

– Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

Δυτική Αχαΐα: Απανωτά μηνύματα από το 112

Εν τω μεταξύ, νέο μήνυμα εστάλη από το 112, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς στη περιοχή, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω και Κάτω #Συχαινά και #Ανθούπολη #Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας #Πάτρας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



