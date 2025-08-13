Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Αθέρα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Επιχειρούν 32 πυροσβέστες
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε το πρωί της Τετάρτης για εκκένωση της περιοχής Αθέρας στην Κεφαλονιά, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι» αναφέρει η ειδοποίηση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.
Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
