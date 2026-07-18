Θρίλερ στην Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα (φωτογραφία)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με την ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε νωρίτερα το Σάββατο (18.07) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 2 μεσημέρι ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο Άμεσης Δράσης πως εντόπισε μια βαλίτσα στο κτήριο, η οποία είχε μια περίεργη μυρωδιά.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά την εξέταση της βαλίτσας εντόπισαν να εξέχει κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο μέλος. Άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος και κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος διαπίστωσε ότι εντός της βαλίτσας υπήρχε μια σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.