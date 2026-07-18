Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα (φωτογραφία)

Απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή

Θρίλερ στην Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα (φωτογραφία)
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με την ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε νωρίτερα το Σάββατο (18.07) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 2 μεσημέρι ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο Άμεσης Δράσης πως εντόπισε μια βαλίτσα στο κτήριο, η οποία είχε μια περίεργη μυρωδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά την εξέταση της βαλίτσας εντόπισαν να εξέχει κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο μέλος. Άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος και κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος διαπίστωσε ότι εντός της βαλίτσας υπήρχε μια σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Κυψέλη

Απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ