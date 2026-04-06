Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νεκροί σε Χάιφα, Τεχεράνη, Λίβανο – Με καταστροφικά αντίποινα απειλεί το Ιράν

Σε επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται για 38 ημέρες, καθώς οι επόμενες ώρες αναμένεται να κρίνουν την τύχη ολόκληρης της περιοχής.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη του τελεσίγραφου που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη παρά τις πιέσεις παραμένει αμετάπειστη για συμφωνία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, στη Μέση Ανατολή καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση, με τις εκατέρωθεν εποθέσεις μεταξυύ Ισραήλ, Ιράν και Λιβάνου να συνεχίζονται, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και μεγάλες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Επίσης, το Ιράν εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου.

Ένας τραυματίας από πτώση συντριμμιών drone στο Αμπού Ντάμπι

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη βιομηχανική ζώνη του Αμπού Ντάμπι από την πτώση συντριμμιών μετά την αναχαίτιση drone από την αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Ο τραυματίας είναι ένας Γκανέζος και το περιστατικό σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Μουσάφα, επεσήμαναν οι αρχές του Αμπού Ντάμπι στο Χ.

Επίθεση με drone σε κτίριο εταιρείας τηλεπικοινωνιών στα Εμιράτα

Οι αρχές στο εμιράτο Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσαν ότι ανταποκρίνονται μετά την επίθεση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που εκτοξεύτηκε από το Ιράν σε κτίριο της du Telecom, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (Wam).



Το γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

«Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και τις πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD)Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

14 νεκροί, ανάμεσά τους και μια εξαμελής οικογένεια στον Λίβανο

Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο τις τελευταίες ώρες με τους νεκρούς και τους τραυματίες συνεχώς να αυξάνονται.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 14 νεκρούς ανάμεσά τους και μια εξαμελής οικογένειες.

Πηγές μιλούν ακόμα και για 39 νεκρούς, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Νέο κύμα βομβαρδισμών του Ισραήλ στην Τεχεράνη – 13 νεκροί

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ότι ολοκλήρωσαν νέο «κύμα πληγμάτων» στην Τεχεράνη που έβαλε στο στόχαστρο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται ζημιές σε διάφορους πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξαιτίας νυχτερινών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης.

امدادرسانی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به هموطنان آسیب‌دیده از حملات هوایی به یک منطقه مسکونی در تهران



Iranian Red Crescent operational teams in Tehran are providing emergency relief services to compatriots affected after an airstrike destroyed a civilian area. April 6, 2026

Ισραήλ: Δυο νεκροί και δυο αγνοούμενοι στα συντρίμμια κτιρίου στη Χάιφα

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Israeli firefighters search for three missing people in the rubble of a residential building in the northern city of Haifa after it was struck by an Iranian missile. The direct hit on a seven-storey building tore through parts of the structure, injuring four people. pic.twitter.com/Bkiag87IIm— AFP News Agency (@AFP) April 5, 2026 MDA footage from the scene of one of the cluster submuntion impacts in Haifa. pic.twitter.com/wtzS0EyyTJ— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2026

Πέντε νεκροί σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Κομ, στο κεντρικό Ιράν

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.



Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.

Χτυπήθηκε ιρανικό πανεπιστήμιο – Διακοπή φυσικού αερίου σε περιοχές της Τεχεράνης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ επλήγη από αεροπορική επιδρομή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου σε κάποιες περιοχές της Τεχεράνης.

Το BBC Persian αναφέρει ότι τμήματα του πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων το κτίριο του τεχνολογικού κέντρου και το τζαμί του ιδρύματος, φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές. 🚨 BREAKING: Aftermath emerges from strikes on Sharif University of Technology in Tehran, with buildings damaged following U.S-Israeli attacks amid escalating conflict. pic.twitter.com/2vf0Vm6m3n— Coinwaft (@coinwaft) April 6, 2026

Επίθεση με πυραύλους και drones στο Κουβέιτ

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Τα ΗΑΕ εκ νέου στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν για ακόμη μια φορά στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το Ιράν διαμηνύει πως θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα

Ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Ιράν: Προειδοποίηση για πλήγματα σε θαλάσσιους διαδρόμους ενέργειας πέρα από τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά του ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ένα και μόνο λάθος βήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας και το διεθνές εμπόριο.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV, ο Βελαγιατί υποστήριξε ότι η «ενιαία διοίκηση της αντίστασης» θεωρεί το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ εξίσου στρατηγικής σημασίας με τα Στενά του Ορμούζ.

Η δήλωση έρχεται μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «εξαπολύσει κόλαση» κατά του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ έως την Τρίτη.

Ο Βελαγιατί πρόσθεσε ότι, παρότι οι ΗΠΑ έχουν αντλήσει ορισμένα διδάγματα από την ιστορία του Ιράν, «δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τη γεωγραφία της ισχύος».

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στην πλατφόρμα X, τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες για το σχέδιο διακήρυξης των ιρανικών αρχών για τη νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συζητούν εκεχειρία 45 ημερών

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες τηλεφωνικά στη Wall Street Journal ότι παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως αύριο Τρίτη το βράδυ για να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να διατάξει να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές του Ιράν.